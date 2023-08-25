'Альтернативное газовое соглашение' вместо экспорта российского зерна: чем закончилась встреча лидеров 15 стран в Будапеште

На днях в Будапеште состоялась встреча лидеров 15 государств по случаю Дня святого Иштвана (первого венгерского короля) и чемпионата мира по легкой атлетике. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил к себе лидеров стран Средней Азии, а также президентов Азербайджана, Сербии, эмира Катара, но самым важным гостем можно считать турецкого президента Реджепа Эрдогана. Не менее интересно также присутствие от России председателя (раиса) Республики Татарстан Рустама Минниханова.

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Венгрия успешно ищет альтернативу российскому газу

Интересный состав участников встречи (почти все мусульманские страны) связан с достаточно четкими намерениями Венгрии присоединиться к Организации тюркских государств, ведь существует весьма популярная историческая версия о тюркском происхождении венгерского народа. Кроме сугубо культурного и спортивного повода, главная тематика встречи носит экономический и энергетический характер.

На фоне заявлений Украины о возможном прекращении транзита российского газа в Европу, в частности в Венгрию, официальный Будапешт активизировал переговоры об альтернативных источниках поставок. Так, сообщается о договоренности поставки 275 млн кубометров газа в следующем, 2024 году из Турции в Венгрию. Кроме того, Азербайджан обязуется нарастить поставки до 1 млрд кубометров – соответствующие договоренности были зафиксированы в переговорах президента Ильхама Алиева с Виктором Орбаном. В частности, уже в четвертом квартале 2023 года Венгрия приобретет у Азербайджана около 100 млн куб. м, также планируется соглашение о хранении 50 млрд куб. м азербайджанского газа в венгерских подземных газовых хранилищах. Все это было подтверждено руководителем МИД Венгрии Петером Сийярто в соцсетях.

Путин так и не отважился на визит в Турцию

Многие украинские СМИ сообщили, что на встрече в Будапеште Турция, Катар и Российская Федерация, которую представляет Татарстан, могут согласовать вывоз российского зерна, то есть фактически может быть заключено альтернативное "зерновое соглашение" без Украины. По сообщениям турецкой прессы, визит российского президента Владимира Путина в Турцию пока исключен, о высокой вероятности чего ранее писало наше издание. Однако планы посетить Россию или третью страну для встречи с главой Кремля у турецкого президента Эрдогана все же сохраняются. Кроме того, турецкие СМИ сообщают, что Эрдоган рассчитывает на согласие президентов Путина и Зеленского на посредничество Турции в урегулировании войны.

Альтернативное "газовое соглашение" в Будапеште

В последние недели Украина продолжает вывозить зерно всеми доступными путями, не исключая и морские через территориальные воды Румынии и Болгарии. Заблокировать эти пути своим флотом Россия не может, поэтому только пытается причинить максимальный ущерб портовой инфраструктуре своими ударами с воздуха. Не исключено, что часть российских кораблей будет тайно вывозить зерно через Босфор, но называть это "альтернативным зерновым соглашением" пока невозможно. Скорее, встреча в Будапеште больше тянет на "альтернативное газовое соглашение", ведь даже такой пророссийский персонаж, как венгерский лидер Виктор Орбан, понимает всю опасность и бесперспективность зависимости от российских энергоносителей. Поэтому активное участие в этих договоренностях Турции и ее союзника Азербайджана указывает только на то, что напряженность между Кремлем и Анкарой растет. Тем более присутствие в Будапеште такого крупного газового экспортера, как Катар, подтверждает планы налаживания поставок больших объемов газа в Венгрию и Сербию (президент которой тоже неслучайно посетил венгерскую столицу).

Таким образом, пока можно констатировать скорее потенциальные потери для России от налаживания альтернативных путей газоснабжения в Восточную Европу, чем какие-либо договоренности по поводу российского зерна. Фактически Кремль не смог справиться с задачей полностью сорвать экспорт украинской агропродукции, хотя не оставляет попыток это сделать. Это поддерживает слабость и нерешительность США, НАТО и западных союзников, которые могли бы организовать защищенные конвои для важных морских перевозок, как это было в годы Второй мировой войны. Альтернативой этому могло бы быть предоставление соответствующих средств для поражения кораблей Черноморского флота РФ или хотя бы существенное усиление ПВО портовых городов Украины, но пока и в этом западные партнеры не проявляют должной активности.