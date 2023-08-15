'Зерновое соглашение' в повестке дня: готов ли Путин рискнуть посетить страну НАТО?

Активизация боевых действий на Черном море со стороны Украины и успешные операции против российских боевых и транспортных кораблей, а также возобновление террористических ракетных обстрелов Одессы и Одесской области со стороны России сигнализируют о возвращении тематики "зернового соглашения" в дипломатическую "повестку дня". Об этом также свидетельствует попытка россиян 13 августа остановить и проверить сухогруз под флагом Палау, который направлялся в украинский порт Измаил. Данные события становятся настоящим бэкграундом ожидаемого визита российского президента Владимира Путина в Турцию, где, по прогнозам западных и мировых СМИ, может быть положительно решена дальнейшая судьба "зернового соглашения".

Видео дня

Турецкие СМИ уже готовятся к визиту Путина

В частности, ведущее турецкое издание Milliyet прямо указывает, что президент России Путин в ближайшие дни посетит Турцию. Также там сообщается, что турецкий Совет национальной безопасности и обороны обсуждает возобновление "зернового коридора", что станет одной из главных тем вероятного визита главы Кремля. В частности, в заявлении турецкого СНБО указывается, что "был подробно обсужден ход войны между Россией и Украиной и ее возможные последствия для нашего региона в будущем и заявлено, что эскалация напряжения в Черном море не будет ни в чьих интересах. Все стороны были призваны сесть за стол переговоров и прекратить войну без промедлений, а возвращение к зерновому соглашению предотвратит возможные негативные последствия в нуждающихся странах и будет способствовать продовольственной стабильности".

Турецкое правительство готовится к возобновлению "зернового соглашения"

Другое турецкое издание, напротив, указывает на очень высокую вероятность того, что российский президент не решится совершить запланированный на конец августа или начало сентября визит в Турцию. В частности, сообщается, что президент Турции Реджеп Эрдоган по-прежнему ждет российского президента в Турции, но "не исключена и поездка" президента Турции в Россию, если Владимир Путин откажется покидать свою страну.

В другом материале этого издания турецкие журналисты приводят мнение министра обороны Турции Яшара Гюлера, который уверен, что глава государства сможет уговорить российского президента возобновить "зерновое соглашение". В частности, он отметил, что из-за прекращения экспорта зерна из украинских портов возникла реальная угроза голода для ряда стран, но президент Эрдоган способен добиться успеха в решении этой проблемы. Кроме того, глава турецкого военного ведомства отметил, что у Турции 12 судов в украинских портах и ведутся переговоры о выходе шести из них в ближайшее время. Также он подчеркнул, что Турция, в свою очередь, продолжит следить за неукоснительным соблюдением доктрины Монро о судоходстве в Черном море, что не позволяет России переводить туда военные корабли из других морей и океанов.

Рискнет ли Путин лично посетить Турцию?

Следовательно, можно прогнозировать, что встреча президентов Турции и Российской Федерации с высокой долей вероятности состоится в ближайшее время. С другой стороны, пока трудно представить себе непосредственный визит Путина в страну – член НАТО, даже с учетом того, что Турция не ратифицировала Римский устав Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского президента. С момента вторжения РФ в Украину все зарубежные вояжи Путина были исключительно в восточном направлении, преимущественно в Среднюю Азию, а на большие международные форумы, такие как встреча "Большой семерки", диктатора не приглашали. Поэтому можно ожидать, что Кремль сможет уговорить Эрдогана самому посетить Москву, ссылаясь, как всегда, на "плотный график президента", или даже пойдет на создание какой-нибудь "чрезвычайной ситуации" в России, чтобы оправдать невозможность Путина покинуть страну.

России очень нужен возврат к "зерновому соглашению"

С другой стороны, при любых обстоятельствах сценарий продолжения "Черноморской зерновой инициативы", известной как "зерновое соглашение", достаточно вероятен, с учетом того, что Россия реально не очень может помешать морскому трафику в украинские порты, хотя и весьма усложняет этот процесс. Фактически сейчас Украина работает над отладкой альтернативных путей перевозки своей агропродукции, что вообще выводит агрессора из этого процесса. Поэтому сейчас Российская Федерация от прекращения "зернового соглашения" теряет больше, чем выигрывает, кроме того, рискует безопасностью собственного судоходства в Черном море, подвергая свои военные и другие корабли опасности абсолютно законных атак со стороны Украины. Бесспорно, в случае продления соглашения российская пропаганда приложит все усилия для изображения президента Путина "спасителем от голода" Африки и других стран, являющихся основными потребителями украинского зерна.

Следовательно, можно констатировать, что дальнейшая судьба "зернового соглашения" будет зависеть от позиций и дипломатического мастерства президента Турции Эрдогана, имеющего большие шансы на успех в этом процессе. Кроме того, Турция имеет целый ряд собственных экономических и геополитических (Сирия, Карабах) интересов, тесно связанных с интересами России. Именно баланс этих интересов и будет являться главной задачей президента Эрдогана при встрече с российским визави, независимо от того, где она состоится.