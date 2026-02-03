'Агрессия является частью внешней политики России': у Рютте озвучили планы по повестке дня саммита НАТО в Анкаре

Поддержка Украины станет одним из ключевых вопросов саммита НАТО в Анкаре, который состоится 7-8 июля этого года. В Альянсе отмечают, что усиление помощи Киеву является критически важным для безопасности всего евроатлантического пространства.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская, выступая на Oslo Security Conference. Ее цитирует Türkiye Today.

Поддержка Украины на повестке дня саммита НАТО

По словам заместителя Рютте, отдельное внимание на саммите будет уделено Украине. Она подчеркнула, что дальнейшая поддержка Киева является "крайне критической", чтобы Украина могла сесть за стол переговоров в более сильной и безопасной позиции.

Шекеринская отметила Норвегию как образцового союзника в предоставлении политической, гуманитарной, энергетической и военной помощи Украине и призвала другие страны НАТО последовать этому примеру.

"Если из опыта Украины взять один абсолютно четкий урок, то он заключается в том, что темпы производства, промышленность и инновации являются столь же важными, как политическая воля к борьбе, военная мощь и система командования и управления", – сказала Шекеринская.

Российская угроза никуда не исчезнет

Заместитель генсека НАТО также предупредила, что российская угроза не исчезнет после окончания войны в Украине.

"Россия четко показала, что агрессия является частью ее внешней политики в отношении почти всех ее соседей", – отметила заместитель генсека.

Шекеринская подчеркнула, что самое большое преимущество НАТО заключается в ее "ДНК" – способности обсуждать, находить выход и предлагать решения, соответствующие общим интересом безопасности.

Эра, когда США несли основное бремя, закончилась

Также заместитель генсека Альянса заявила, что эпоха, когда США несли основное бремя безопасности, завершилась. По ее словам, для Европы и Канады увеличение оборонных инвестиций является не выбором, а необходимостью

Она напомнила, что на саммите в Гааге все союзники согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году, и встреча в Анкаре будет посвящена именно внедрению этих обязательств.

Шекеринская отметила, что во время саммита в Турции НАТО сосредоточится на эффективном использовании дополнительных ресурсов, совместных закупках и усилении сотрудничества между странами-членами и оборонной промышленностью. В частности, запланировано проведение специального "дня индустрии", чтобы наработать пути поддержки производителей вооружений и избежания лишних расходов. По ее словам, среди приоритетов – кооперация, инновационные решения и четкое определение оборонных возможностей.

Заместитель генсека подчеркнула, что внедрение новейших технологий вместе с увеличением производства является ключевым элементом для изменения ситуации, так же как и увеличение оборонных бюджетов до уровня 5% ВВП.

"Мы не наивны, и нам не следует быть такими. Нам еще многое нужно сделать. Обязательства тратить и инвестировать больше – это все еще обязательства. Некоторые страны прокладывают путь к 5% в гораздо более амбициозные сроки, но некоторые все еще не спешат... Мы должны инвестировать в нашу безопасность, потому что наша безопасность под угрозой", – сказала Шекеринская.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны НАТО к единству и готовности защищать друг друга. Он отметил, что российская агрессия против Украины и гибридная война Москвы против Европы продолжаются, а кремлевский диктатор Путин продолжает верить в свою победу. И только совместная готовность к взаимной защите способна сдержать Россию и обеспечить долгосрочную безопасность трансатлантического сообщества.

