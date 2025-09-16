Администрация Трампа одобрила первые оплаченные европейскими союзниками пакеты военной помощи Украине – Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи Украине, которые профинансированы партнерами из НАТО. Речь идет о закупке вооружения через механизм Prioritised Ukraine Requirements List.

Указанные пакеты военной помощи могут быть отправлены в Украину уже "в ближайшее время". Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в окружении американского президента.

В частности, источники агентства приводят слова заместителя министра обороны США по вопросам политики Элбриджа Колби. Он утверждает, что одобрены две поставки вооружения на сумму 500 млн долларов каждая в рамках механизма PURL.

"Это первое использование нового механизма, разработанного США и союзниками, для поставки Украине оружия из запасов США за счет средств стран НАТО", – отмечают в Reuters.

Что такое PURL

Механизм Prioritized Ukraine Requirements List полностью соответствует своему названию – "Список приоритетных требований для Украины". В рамках этой инициативы Украина формирует список первоочередных потребностей в оружии, который передается партнерам по НАТО. Затем именно страны НАТО финансируют закупку американского вооружения и этого списка.

Средства передаются на специальный счет НАТО, и оружие закупается в США. В НАТО неоднократно утверждали, что программа "обеспечит быструю и неотложную поддержку" украинских военных.

Напомним, что первые два пакета вооружения для Украины благодаря механизму PURL были оплачены еще в августе. Первыми Нидерланды внесли на соответствующие счета НАТО 500 млн долларов, вторым был совместный вклад Дании, Норвегии и Швеции.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно последняя передала Украине 20-й пакет военной помощи. В него вошли шведские САУ Archer, суда с гранатометами и морские беспилотники, боеприпасы и другое вооружение. Общая стоимость пакета составляет 836 миллионов долларов.

Получение Киевом оружия от Швеции подтвердили руководитель Офиса президента Украины и министр обороны страны.

