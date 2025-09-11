САУ Archer, катера и не только: Швеция передала Украине 20-й пакет военной помощи

Швеция передала Украине 20-й пакет военной помощи. В него вошли шведские САУ Archer, суда с гранатометами и морские беспилотники, боеприпасы и другое вооружение. Общая стоимость пакета составляет 836 миллионов долларов.

Об этом 11 сентября сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон. Получение Киевом оружия от Швеции подтвердили руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, а также министр обороны Денис Шмыгаль.

"Спасибо за важную помощь. Вместе работаем над сильной позицией в противостоянии с РФ, потому что только через силу возможно достичь устойчивого мира в Европе", – подчеркнул Ермак.

Какое вооружение передала Швеция Украине

Швеция передала Украине артиллерию, зенитные снаряды и 155-мм боеприпасы, РЛС, ПВО, оборудование в морской сфере, другую военную технику.

Также пакет помощи включает дополнительное секретное вооружение. Министр обороны Швеции Пол Йонсон намекнул на "шведско-украинские сюрпризы" для России.

Так, в 20-й пакет военной помощи вошли:

– 18 новых самоходных артиллерийских установок Archer. В целом Украина будет иметь 44 таких САУ;

– 155-мм боеприпасы;

– мобильные береговые радиолокационные системы, суда с гранатометами и беспилотные морские системы. В целом сумма оборудования в морской сфере достигнет $190 миллионов;

– дополнительное вооружение, оборудование и радары для 32 боевых катеров, которые передали Украине ранее;

– 500 мотоциклов и вспомогательная техника для авиабаз, в частности грузовики и тракторы, общей стоимостью 12,7 миллиона долларов;

– медицинские авто, бронетехника;

– радиолокационные датчики и системы управления для зенитных систем Tridon Mk 2, которые Украина получила ранее;

– программируемые 40-мм зенитные боеприпасы.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что кроме всего вышеперечисленного новый пакет военной помощи включает 68 миллионов долларов для взносов в различные международные коалиции, которые помогают Украине.

А также пакет помощи включает "дополнительные секретные системы и проекты". По его словам, российская армия может ожидать шведско-украинских сюрпризов в будущем.

Швеция также анонсировала, что в 2026 и 2027 годах ежегодно будет выделять по 3,6 миллиарда долларов военной помощи и уже работает над новым, 21-м пакетом помощи.

"Этот вклад укрепит оборону Украины и безопасность всей Европы", – отметил Денис Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правительство Швеции приняло соглашение о предоставлении Украине дополнительно 750 млн крон (около 67,4 млн евро) для перекрытия дефицита бюджета. Средства выделят в рамках механизма макрофинансовой поддержки Ukraine Facility. Таким образом Швеция станет первой страной ЕС, которая передаст дополнительную помощь через эту программу.

