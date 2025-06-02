'Будет два сильных пакета': Зеленский заявил, что США и ЕС начали согласовывать пакет санкций против России

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз впервые начали согласовывать будущие санкции против России. Введение совместных ограничений даст гораздо более ощутимый результат по давлению на Россию, которая продолжает войну в Украине.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Он назвал начало этого процесса очень хорошим знаком.

По словам главы государства, сейчас американская сторона в лице сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма, сенатора-демократа Ричарда Блюменталя и их коллег готовят пакет санкций против России и согласовывают его с пакетом от Евросоюза.

"Они его начали согласовывать с ЕС, и это очень хороший знак, потому что американский пакет сильный и европейский пакет 18-й будет сильный. Если они начали согласовывать, то, я считаю, что будет два сильных пакета. Но не от нас это зависит, к сожалению", – сказал Зеленский.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила в Берлине с сенатором США Линдси Грэмом дальнейшее ужесточение санкций против России. Она написала в соцсети X о "хорошей дискуссии" с Грэмом.

По ее словам, речь идет о "жестких санкциях, включающих снижение предельной цены на российскую сырую нефть". Кроме того, обсуждаются меры в отношении инфраструктуры газопровода "Северный поток" и российского банковского сектора.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Линдси Грэм намерен представить законопроект о новых санкциях в Сенате на следующей неделе.

"Если эти шаги будут сделаны совместно с мерами США, это резко увеличит общее влияние наших санкций", – отметила президент Еврокомиссии.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина обсуждала с партнерами из ЕС детали 18-го санкционного пакета против России. Сами санкции имеют накопительный эффект и по словам президента Украины Владимира Зеленского, они могут нанести РФ болезненный удар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!