В Латвии вблизи границы с РФ упал и взорвался дрон: что известно о последствиях. Фото

В Латвии, в субботу, 23 мая беспилотник упал в озеро Дридзис в Краславском крае и взорвался после столкновения с водой. Сенсоры не зафиксировали вход дрона в воздушное пространство Латвии.

Видео дня

А система массового SMS-оповещения населения не активировалась. Об инциденте сообщила Государственная полиция Латвии.

Сообщение о падении беспилотника поступило около 08:00 от местных жителей. Дрон упал в озеро Дридзис в волости Комбули Краславского края – примерно в 20 километрах от границы с Беларусью и в 50 километрах от границы с Россией.

После контакта с водой аппарат детонировал. В результате взрыва никто не пострадал. На месте происшествия правоохранители обнаружили обломки беспилотника и начали обследование территории.

К операции привлекли дополнительные силы полиции, спасателей с лодкой, а также Национальные вооруженные силы Латвии. Из-за значительной площади озера поисковые работы проводят также с использованием дронов.

Жителей призвали не приближаться к району падения и немедленно сообщать правоохранителям о возможных фрагментах БПЛА. Инцидент произошел на фоне усиления внимания к безопасности воздушного пространства в странах Балтии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Латвии был уволен министр обороны Андрис Спрудс и назначен на его место полковник ВС страны Райвис Мелнис. Кадровые перестановки произошли после того, как два БпЛА Сил обороны Украины, сбитые с курса действием РЭБ, прилетели с территории России и попали в Резекненское нефтехранилище.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!