30 депутатов Европарламента призвали лидеров ЕС ускорить передачу F-16 Украине: что известно

Украина в российской войне крайне нуждается в боевых самолетах. Западные партнеры это понимают, но не спешат передавать их нашей стране. В частности, речь идет об истребителях F-16. В среду, 19 июля, 30 депутатов Европарламента призвали лидеров ЕС ускорить этот процесс и передать самолеты ВСУ.

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Об этом в своем Twitter-аккаунте написал член Европарламента Томаш Здеховски. По его словам, инициатива стартовала две недели назад. Ее цель – оказать давление на европейских лидеров, чтобы они поддержали поставку Украине боевых самолетов.

"Недавно я объявил здесь, что хочу, чтобы депутаты Европарламента настаивали на скорейшей доставке Украине истребителей F-16 Fighting Falcon. К инициативе уже присоединились 30 депутатов Европарламента, которым я хочу сказать большое спасибо", – сообщил Здеховски.

Он подчеркнул, что во время войны нельзя тратить время впустую, поэтому, вместе с коллегами, призвал лидеров ЕС решить этот вопрос как можно скорее.

"Нет времени терять время. Именно поэтому сегодня мы отправляем вызов европейским лидерам", – акцентировал член ЕП.

К слову, ранее Здеховски поставил "диагноз" ООН после циничного поста в день подрыва Каховской ГЭС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Белом доме заявили, что F-16 Украине, скорее всего, будут передавать страны Европы. Для этого им необходимо разрешение Вашингтона на реэкспорт.

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тренировки украинских летчиков, вероятно, начнутся в августе, а первые F-16 могут появиться в украинском небе до конца первого квартала 2024 года. Однако график может сдвигаться из-за множества нюансов.

– Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские летчики уже почти два месяца "сидят на чемоданах". По его словам, решение о передаче F-16 и обучении сложное. Кроме пилотов, нужно обучать и других специалистов.

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