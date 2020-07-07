Мэр Южного Одесской области Владимир Новацкий опроверг информацию о том, что в городе дождем затопило стадион, на открытии которого 4 июля присутствовал президент Владимир Зеленский.

Как он отметил в сообщении на своей странице в Facebook, фото якобы затопленного стадиона, которые распространяли СМИ, нескольких недель давности. Они были сделаны во время сильного дождя. К тому же, по его словам, их было отредактировано программой "Фотошоп", где последствия непогоды для стадиона сильно преувеличены.

Новацкий призвал горожан и всех пользователей сети проверять информацию и не распространять фейки. Кроме того, он опубликовал кадры, как на самом деле выглядит стадион.

Затопленный стадион на Одесщине, открытый Зеленским, оказался фейком: фото "отфотошопили" Facebook Владимира Новацкого

Затопленный стадион на Одесщине, открытый Зеленским, оказался фейком: фото "отфотошопили" Facebook Владимира Новацкого

Затопленный стадион на Одесщине, открытый Зеленским, оказался фейком: фото "отфотошопили" Facebook Владимира Новацкого

Затопленный стадион на Одесщине, открытый Зеленским, оказался фейком: фото "отфотошопили" Facebook Владимира Новацкого

"Реконструкция включила в себя обустройство футбольного поля с покрытием из искусственной травы, универсальных игровых площадок с полиуретановым покрытием, беговых дорожек, силового площадки с уличными тренажерами, столов для игры в настольный теннис, полосы препятствий для занятий по допризывной подготовке юношей. Кроме того, обустроены трибуна с навесом для зрителей на 300 мест, установлено новое ограждение спортивной площадки, обновлено освещение. Также, благодаря дофинансированием из областного бюджета, нам удалось построить тренерские, раздевалки и душевые", – отметил он.

Затопленный стадион на Одесщине, открытый Зеленским, оказался фейком: фото "отфотошопили" Facebook Владимира Новацкого

Затопленный стадион на Одесщине, открытый Зеленским, оказался фейком: фото "отфотошопили" Facebook Владимира Новацкого

Затопленный стадион на Одесщине, открытый Зеленским, оказался фейком: фото "отфотошопили" Facebook Владимира Новацкого

Он отметил, что главной задачей, которую власть ставила перед проектировщиками, было построение качественной дренажной системы, поскольку на этом объекте всегда были проблемы с "стоячей водой" после дождя, ведь он построен в низине. В результате, после сильного ливня вода сошла в течение часа.

"Благодаря реконструкции две школы – №1 и УВК имени Черновола, расположенные рядом со стадионом, смогут одновременно проводить занятия по физкультуре и спортивные соревнования", – отметил он.

Затопленный стадион на Одесщине, открытый Зеленским, оказался фейком: фото "отфотошопили" Facebook Владимира Новацкого

Затопленный стадион на Одесщине, открытый Зеленским, оказался фейком: фото "отфотошопили" Facebook Владимира Новацкого

Затопленный стадион на Одесщине, открытый Зеленским, оказался фейком: фото "отфотошопили" Facebook Владимира Новацкого

Затопленный стадион на Одесщине, открытый Зеленским, оказался фейком: фото "отфотошопили" Facebook Владимира Новацкого