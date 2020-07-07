Мер Южного Одеської області Володимир Новацький спростував інформацію про те, що у місті дощем затопило стадіон, на відкритті якого 4 липня був присутній президент Володимир Зеленський.

Як він зазначив у дописі на своїй сторінці у Facebook, фото нібито затопленого стадіону, які поширювали ЗМІ, кількатижневої давності. Вони були зроблені під час сильного дощу. До того ж, за його словами, їх було відредаговано програмою "Фотошоп", де наслідки негоди для стадіону сильно перебільшені.

Новацький закликав містян та усіх користувачів мережі перевіряти інформацію і не поширювати фейки. Крім того, він опублікував кадри, як насправді виглядає стадіон.

Затоплений стадіон на Одещині, відкритий Зеленським, виявився фейком: фото "відфотошопили" Facebook Володимира Новацького

Затоплений стадіон на Одещині, відкритий Зеленським, виявився фейком: фото "відфотошопили" Facebook Володимира Новацького

Затоплений стадіон на Одещині, відкритий Зеленським, виявився фейком: фото "відфотошопили" Facebook Володимира Новацького

Затоплений стадіон на Одещині, відкритий Зеленським, виявився фейком: фото "відфотошопили" Facebook Володимира Новацького

"Реконструкція включила в себе облаштування футбольного поля з покриттям зі штучної трави, універсальних ігрових майданчиків з поліуретановим покриттям, бігових доріжок, силового майданчика з вуличними тренажерами, столів для гри в настільний теніс, смуги перешкод для занять з допризовної підготовки юнаків. Крім того, облаштовано трибуна з навісом для глядачів на 300 місць, встановлено нову огорожу спортивного майданчика, оновлено освітлення. Також, завдяки дофінансуванню з обласного бюджету, нам вдалося побудувати тренерські, роздягальні та душові", – зазначив він.

Затоплений стадіон на Одещині, відкритий Зеленським, виявився фейком: фото "відфотошопили" Facebook Володимира Новацького

Затоплений стадіон на Одещині, відкритий Зеленським, виявився фейком: фото "відфотошопили" Facebook Володимира Новацького

Затоплений стадіон на Одещині, відкритий Зеленським, виявився фейком: фото "відфотошопили" Facebook Володимира Новацького

Він наголосив, що головним завданням, яке влада ставила перед проектувальниками, було побудова якісної дренажної системи, оскільки на цьому об'єкті завжди були проблеми зі "стоячою водою" після дощу, адже він побудований в низині. У результаті, після сильної зливи вода зійшла протягом години.

"Завдяки реконструкції дві школи – №1 та НВК імені Чорновола, розташовані поруч зі стадіоном, зможуть одночасно проводити заняття з фізкультури та спортивні змагання", – зауважив він.

Затоплений стадіон на Одещині, відкритий Зеленським, виявився фейком: фото "відфотошопили" Facebook Володимира Новацького

Затоплений стадіон на Одещині, відкритий Зеленським, виявився фейком: фото "відфотошопили" Facebook Володимира Новацького

Затоплений стадіон на Одещині, відкритий Зеленським, виявився фейком: фото "відфотошопили" Facebook Володимира Новацького

Затоплений стадіон на Одещині, відкритий Зеленським, виявився фейком: фото "відфотошопили" Facebook Володимира Новацького