В СИЗО, где сидит Стерненко, произошел пожар. Видео

Ольга Липич Одесса 21:31, 27.02.2021 Обновлено: 23:08, 27.02.2021

В Одессе в следственном изоляторе, где сидит активист Сергей Стерненко, которого осудили на семь лет, произошел пожар.

Как сообщили в пресс-центре Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, вечером 27 февраля, в СИЗО загорелся пищеблок. Telegram канал "Курс Одесса" опубликовал первое видео с места события (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Как отметили спасатели, пожар охватил первый этаж одноэтажного отдельно стоящего здания пищеблока. Загорелись также обрешетки крыши.

В 20:25 пожар был локализован и в 20:40 – ликвидирован на общей площади 35 м2. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 10 единиц пожарной техники и 43 человека личного состава, сказано в сообщении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

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