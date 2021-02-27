В СИЗО, где сидит Стерненко, произошел пожар. Видео
В Одессе в следственном изоляторе, где сидит активист Сергей Стерненко, которого осудили на семь лет, произошел пожар.
Как сообщили в пресс-центре Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, вечером 27 февраля, в СИЗО загорелся пищеблок. Telegram канал "Курс Одесса" опубликовал первое видео с места события (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
Как отметили спасатели, пожар охватил первый этаж одноэтажного отдельно стоящего здания пищеблока. Загорелись также обрешетки крыши.
В 20:25 пожар был локализован и в 20:40 – ликвидирован на общей площади 35 м2. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
От ГСЧС привлекались 10 единиц пожарной техники и 43 человека личного состава, сказано в сообщении.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL :
Стерненка приговорили к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества. Суд признал его виновным в похищении человека в 2015 году.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что организаторы столкновений во Офисом президента 23 февраля хотели, чтобы полицейские избили протестующих. Никто из демонстрантов не получил серьезных повреждений.
Он также анонсировал, что на Банковой 27 февраля полицейских границ не будет.
Стерненко находится в следственном изоляторе в Одессе. Юристы подали заявление, чтобы перевести мужа в Киев.
В обвинительном акте по одессита и другого фигуранта Руслана Демчука говорится, что они вместе с другими неустановленными лицами похитили депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича.