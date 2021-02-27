У СІЗО, де сидить Стерненко, трапилася пожежа. Відео

Ольга Ліпич Одеса 21:31, 27.02.2021 Оновлено: 23:08, 27.02.2021

В Одесі в слідчому ізоляторі, де сидить активіст Сергій Стерненко, якого засудили на сім років, сталася пожежа.

Як повідомили у пресцентрі Головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій в Одеській області, ввечері 27 лютого, в СІЗО загорівся харчоблок. Telegram-канал "Курс Одеса" опублікував перше відео з місця події (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Як зазначили рятувальники, пожежа охопила перший поверх одноповерхової окремо розташованої будівлі харчоблоку. Загорілися також обрешітки даху.

О 20:25 пожежа була локалізована та о 20:40 – ліквідована на загальній площі 35 м2. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збиток встановлюються.

Від ДСНС залучались 10 одиниць пожежної техніки та 43 чоловіка особового складу, сказано у повідомленні.

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