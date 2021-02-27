У СІЗО, де сидить Стерненко, трапилася пожежа. Відео
В Одесі в слідчому ізоляторі, де сидить активіст Сергій Стерненко, якого засудили на сім років, сталася пожежа.
Як повідомили у пресцентрі Головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій в Одеській області, ввечері 27 лютого, в СІЗО загорівся харчоблок. Telegram-канал "Курс Одеса" опублікував перше відео з місця події (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
Як зазначили рятувальники, пожежа охопила перший поверх одноповерхової окремо розташованої будівлі харчоблоку. Загорілися також обрешітки даху.
О 20:25 пожежа була локалізована та о 20:40 – ліквідована на загальній площі 35 м2. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збиток встановлюються.
Від ДСНС залучались 10 одиниць пожежної техніки та 43 чоловіка особового складу, сказано у повідомленні.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Стерненка засудили до 7 років колонії з конфіскацією половини майна. Суд визнав його винним у викраденні людини в 2015 році.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що організатори сутичок під Офісом президента 23 лютого хотіли, щоб поліцейські побили протестувальників. Ніхто з демонстрантів не отримав серйозних ушкоджень.
Він також анонсував, що на Банковій 27 лютого поліцейських кордонів не буде.
Стерненко перебуває в слідчому ізоляторі в Одесі. Юристи подали заяву, щоб перевести чоловіка до Києва.
В обвинувальному акті щодо одесита й іншого фігуранта Руслана Демчука йдеться, що вони разом з іншими невстановленими особами викрали депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича.