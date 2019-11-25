В Одессе возле "Привоза" сгорел Mercedes. Фото и видео

В Одессе возле рынка "Привоз" в понедельник, 25 ноября, сгорел автомобиль Mercedes. На место прибыли спасатели и потушили моторный отсек машины.
Никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного управления ГСЧС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Пожарные выясняют причину возгорания. В тоже время в telegram-канале xyodessa сообщают о том, что автомобиль подожгли.
В Одессе возле "Привоза" сгорел Mercedes
od.dsns.gov.ua
В Одессе возле "Привоза" сгорел Mercedes
od.dsns.gov.ua
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, В Голосеевском районе Киева, на улице Промышленной, 4, вечером 25 сентября вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил поддоны, автомобиль и два сооружения.
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