В Одессе возле "Привоза" сгорел Mercedes. Фото и видео

В Одессе возле рынка "Привоз" в понедельник, 25 ноября, сгорел автомобиль Mercedes. На место прибыли спасатели и потушили моторный отсек машины.

Никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного управления ГСЧС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Пожарные выясняют причину возгорания. В тоже время в telegram-канале xyodessa сообщают о том, что автомобиль подожгли.

В Одессе возле "Привоза" сгорел Mercedes od.dsns.gov.ua

В Одессе возле "Привоза" сгорел Mercedes od.dsns.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, В Голосеевском районе Киева, на улице Промышленной, 4, вечером 25 сентября вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил поддоны, автомобиль и два сооружения.

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