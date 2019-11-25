Головна Новини
25 листопада • оновлено в 13:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса

В Одесі біля "Привозу" згорів Mercedes. Фото і відео

370
Читати матеріал російською

В Одесі біля ринку "Привоз" в понеділок, 25 листопада, згорів автомобіль Mercedes. На місце прибули рятувальники і загасили моторний відсік машини.

Ніхто не постраждав. Про це повідомили в прес-службі Одеського обласного управління ДСНС (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Новини
Кораблетроща в Одесі: стало відомо, що загрожує винуватцям

Пожежні з'ясовують причину загоряння. У той же час в telegram-каналі xyodessa повідомляють про те, що автомобіль підпалили.

В Одесі біля "Привозу" згорів Mercedes

В Одесі біля "Привозу" згорів Mercedes

od.dsns.gov.ua

В Одесі біля "Привозу" згорів Mercedes

В Одесі біля "Привозу" згорів Mercedes

od.dsns.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, В Голосіївському районі Києва, на вулиці Промисловій, 4, увечері 25 вересня спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив піддони, автомобіль і дві споруди.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги