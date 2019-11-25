В Одесі біля "Привозу" згорів Mercedes. Фото і відео

В Одесі біля ринку "Привоз" в понеділок, 25 листопада, згорів автомобіль Mercedes. На місце прибули рятувальники і загасили моторний відсік машини.

Ніхто не постраждав. Про це повідомили в прес-службі Одеського обласного управління ДСНС (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пожежні з'ясовують причину загоряння. У той же час в telegram-каналі xyodessa повідомляють про те, що автомобіль підпалили.

В Одесі біля "Привозу" згорів Mercedes od.dsns.gov.ua

В Одесі біля "Привозу" згорів Mercedes od.dsns.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, В Голосіївському районі Києва, на вулиці Промисловій, 4, увечері 25 вересня спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив піддони, автомобіль і дві споруди.

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