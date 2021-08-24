В Одессе состоялся морской парад и Марш защитников Украины. Фото и видео

В Одессе прошел парад, приуроченный ко Дню Независимости. В море вышли корабли Украины и стран-партнеров НАТО.

Трансляцию события вел OBOZREVATEL. На пляже Ланжерон собрались тысячи местных жителей, чтобы увидеть масштабное действо.

В параде приняли участие более 20 кораблей и катеров, принадлежащих Военно-морским силам, Морской охране, Госпогранслужбе и Морской поисково-спасательной службе. В море также вышли судна международных партнеров – эсминец ВМС Италии Marina Militare Luigi Durand de la Penne и фрегат ВМС Болгарии Drazki.

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Также в небо поднялась морская авиация. Чтобы увидеть парад люди даже залазили на деревья.

Кроме того, в центре Одессы состоялся Марш защитников, в котором приняли участие ветераны российско-украинской войны, действующие военные, а также активисты ветеранских и патриотических организаций.

В первых рядах марша за большими плакатами "З Днем незалежності, Україно!" и "Україна або смерть" шли матери, родственники и друзья погибших защитников.

Шествие закончилось возле памятного знака за одесской облгосадминистрацией. Там волонтеры установили выставку памяти героев Небесной сотни и погибших в российско-украинской войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время парада в честь Дня Независимости Украины над Киевом пролетела украинская авиация. Зрители смогли увидеть самый мощный в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія".