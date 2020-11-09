В Одессе родился недоношенный ребенок с COVID-19
Ребенок родился глубоко недоношенным с весом 1,5 кг
Ему необходимо кислородное обеспечение
Младенца планируют перевести в детскую больницу
В роддоме №2 города Одесса родился ребенок с коронавирусом (COVID-19).
Как сообщила на аппаратном совещании первый заместитель директора городского департамента здравоохранения Надежда Гончаренко, ребенок родился глубоко недоношенным с весом 1,5 кг (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Ему для поддержания функций необходимо кислородное обеспечение", – сказала она.
По словам Гончаренко, младенца планируют перевести в детскую больницу через неделю, с учетом двухнедельного пребывания в отделении роддома.
Как писал OBOZREVATEL, в Харькове у больной коронавирусом женщины родился неинфицированный ребенок.