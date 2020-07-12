В море у Одессы начали замечать шприцы с иголками. Видео 18+
В море у Одессы начали замечать шприцы с иголками. Иллюстрация. ivasi.news
В сети показали на видео, как в Черном море возле Одессы плавали шприцы с иголками.
Соответствующий ролик опубликовали на странице "Подслушано Одесса" в Telegram, попросив людей быть внимательными и осторожными (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Шприцы с иглами в море и на пляжах. Нам об этом пишут уже не первый раз, вчера читатель, по его словам, около 20 штук собрал на Ланжероне (Пляж в Приморском районе Одессы. – Ред.) и выбросил", – говорится в посте.
Пост в сети Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в курортном поселке Затока неподалеку Одессы на одном из пляжей заметили десятки мертвых уток.
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