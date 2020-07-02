На побережье моря в Затоке выбросило десятки мертвых птиц. Видео
В курортной Затоке к побережью прибило десятки мертвых уток.
В курортном поселке Затока неподалеку Одессы на одном из пляжей море укрылось десятками мертвых уток.
Жуткое зрелище засняли на камеру отдыхающие, быстро распространив видео в сети. Его опубликовал Telegram-канал "ХО" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
По словам очевидцев, инцидент произошел на станции "Дружба". Туда со стороны моста принесло около 50- ти пернатых.
Туристы жалуются на неприятный запах. При этом местные жители предполагают, что возможной причиной гибели птиц стала отравленная водорослями вода в море, которая в последнее время просто позеленела.
Мертвые птицы на побережье моря в Затоке
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Одессе на местных пляжах вода в море окрасилась в зеленый цвет, из-за чего купание в нем может быть опасным.
В связи с этим украинцам рекомендовали не проводить отпуск на пляжах в Одессе, а вместо этого выбирать отдых на природе вдали от большого скопления людей.