На побережье моря в Затоке выбросило десятки мертвых птиц. Видео

В курортном поселке Затока неподалеку Одессы на одном из пляжей море укрылось десятками мертвых уток.

Жуткое зрелище засняли на камеру отдыхающие, быстро распространив видео в сети. Его опубликовал Telegram-канал "ХО" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, инцидент произошел на станции "Дружба". Туда со стороны моста принесло около 50- ти пернатых.

Туристы жалуются на неприятный запах. При этом местные жители предполагают, что возможной причиной гибели птиц стала отравленная водорослями вода в море, которая в последнее время просто позеленела.

Мертвые птицы на побережье моря в Затоке

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