В мэры Одессы хотят баллотироваться несколько Филимоновых, еще один Труханов и Зеленский

В Одесскую городскую территориальную комиссию подали документы несколько однофамильцев или полных тезок популярных кандидатов в мэры, а также известных политиков.

Как сообщает "Думская", баллотироваться на пост главы горсовета хочет еще один Геннадий Труханов, однофамильцы кандидата от "Слуги народа" Олега Филимонова и даже президента Украины Владимира Зеленского.

Такое явление в украинской политике называют "атакой клонов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский пообещал помогать шоумену Олегу Филимонову в случае его избрания мэром Одессы. Также Филимонов назвал членов своей команды.

В Одессе уже зарегистрировали семерых кандидатов на должность главы города. Трое из них выдвинуты партиями, а четверо – самовыдвиженцы: