Зеленский обещал помогать Филимонову в случае победы на выборах мэра Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал помогать шоумену Олегу Филимонову в случае его избрания мэром Одессы.

Об этом актер и телеведущий рассказал в интервью "Интерфакс-Украина", которое было опубликовано во вторник, 22 сентября. Филимонов отметил, что никогда не планировать становиться политиком, но Зеленский убедил его.

"Мы с женой поехали к нему, и у нас был достаточно долгий, предметный и человеческий разговор. Президент мне сказал: "Понимаешь, всю жизнь существовала некая оппозиция, вражда между местной властью и центральной... Теперь представь, что когда ты выиграешь выборы, у тебя будет моя поддержка и поддержка народных депутатов-одесситов в парламенте. Ты понимаешь, какая может выстроиться властная вертикаль? Ты понимаешь, что можно сделать для развития Одессы?" – пересказал он разговор с президентом.

Филимонов спросил Зеленского, что будет в том случае, если он не справится с управлением Одессой, на что президент ответил: "А ты звони, приходи – мы будем помогать". Артист подчеркнул, что такой ответ окончательно убедил его, что стоит попробовать свои силы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский комик Олег Филимонов был выдвинут кандидатом в мэры Одессы на съезде партии "Слуга народа" 31 августа.

По его словам, Одессе нужен "не крепкий хозяйственник, а нормальный, честный, правдивый, не замазанный человек, который приведет с собой достаточно мощную и сильную команду профессионалов".