У мери Одеси хочуть балотуватися кілька Філімонових, ще один Труханов і Зеленський

В Одеську міську територіальну комісію подали документи кілька однофамільців або повних тезок популярних кандидатів в мери, а також відомих політиків.

Як повідомляє "Думська", балотуватися на пост глави міськради хоче ще один Геннадій Труханов, однофамільці кандидата від "Слуги народу" Олега Філімонова і навіть президента України Володимира Зеленського.

Таке явище в українській політиці називають "атакою клонів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський пообіцяв допомагати шоумену Олегу Філімонову в разі його обрання мером Одеси. Також Філімонов назвав членів своєї команди.

В Одесі вже зареєстрували сімох кандидатів на посаду глави міста. Троє з них висунуті партіями, а четверо – самовисуванці: