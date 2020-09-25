У мери Одеси хочуть балотуватися кілька Філімонових, ще один Труханов і Зеленський
В Одеську міську територіальну комісію подали документи кілька однофамільців або повних тезок популярних кандидатів в мери, а також відомих політиків.
Як повідомляє "Думська", балотуватися на пост глави міськради хоче ще один Геннадій Труханов, однофамільці кандидата від "Слуги народу" Олега Філімонова і навіть президента України Володимира Зеленського.
Таке явище в українській політиці називають "атакою клонів".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський пообіцяв допомагати шоумену Олегу Філімонову в разі його обрання мером Одеси. Також Філімонов назвав членів своєї команди.
В Одесі вже зареєстрували сімох кандидатів на посаду глави міста. Троє з них висунуті партіями, а четверо – самовисуванці:
Олег Філімонов ("Слуга народу");
Моріс Ібрагім (самовисування);
Михайло Кузаконь (самовисування);
Геннадій Труханов ("Довіряй ділам");
Сергій Калинчук ("За майбутнє");
Станіслав Домбровський (самовисування);
Юрій Печерський (самовисування).