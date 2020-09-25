В Одессе зарегистрировали уже семерых кандидатов в мэры. Список
В Одессе зарегистрировали семерых кандидатов на должность главы города. Трое из них выдвинуты партиями, а четверо – самовыдвиженцы.
Об этом говорится в постановлениях, опубликованных на сайте Одесского территориального избиркома.
Сообщается, что за пост мэра Одессы будут бороться:
Олег Филимонов ("Слуга народа");
Морис Ибрагим (самовыдвижение);
Михаил Кузаконь (самовыдвижение);
Геннадий Труханов ("Доверяй делам");
Сергей Калинчук ("За майбутнє");
Станислав Домбровский (самовыдвижение);
Юрий Печерский (самовыдвижение).
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пообещал помогать шоумену Олегу Филимонову в случае его избрания мэром Одессы. Также Филимонов назвал членов своей команды.