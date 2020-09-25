В Одессе зарегистрировали уже семерых кандидатов в мэры. Список

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
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В Одессе зарегистрировали уже семерых кандидатов в мэры. Список

В Одессе зарегистрировали семерых кандидатов на должность главы города. Трое из них выдвинуты партиями, а четверо – самовыдвиженцы.

Об этом говорится в постановлениях, опубликованных на сайте Одесского территориального избиркома.

Сообщается, что за пост мэра Одессы будут бороться:

  • Олег Филимонов ("Слуга народа");

  • Морис Ибрагим (самовыдвижение);

  • Михаил Кузаконь (самовыдвижение);

  • Геннадий Труханов ("Доверяй делам");

  • Сергей Калинчук ("За майбутнє");

  • Станислав Домбровский (самовыдвижение);

  • Юрий Печерский (самовыдвижение).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пообещал помогать шоумену Олегу Филимонову в случае его избрания мэром Одессы. Также Филимонов назвал членов своей команды.

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