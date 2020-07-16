Сотни рестораторов вышли на митинг в Одессе из-за усиления карантина. Фото и видео
В ночь на 16 июля в центре Одессы прошла акция протеста из-за усиления карантина. Работники отельно-ресторанного бизнеса недовольны решением властей о запрете работы ресторанам и другим заведениям с 23:00 до 7:00.
Люди принесли на Приморский бульвар пустые стулья – символ пустых ресторанов, а в руках держали плакаты и скандировали "Нет запрету 23!", сообщает "Думская" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
В акции приняли участие около тысячи человек, отметил журналист Андрей Павловский в своем Telegram-канале.
Выразить свое недовольство пришел известный одесский ресторатор Савелий Либкин. Он не понимает, почему власти решили, что коронавирус опаснее ночью, а бизнес из-за странного запрета должен нести убытки.
"Как будто вирус в 22:59 спит, а в 23:00 просыпается", – возмутился Либкин.
"Вчера они ограничили работу заведений до 23:00, а завтра запретят работать после 18:00. Но потом будет уже поздно", – сказали организаторы акции.
Как писал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин в Украине продлят еще минимум на месяц после 31 июля.