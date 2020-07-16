Сотні рестораторів вийшли на мітинг в Одесі через посилення карантину. Фото і відео

Карина Бондаренко Одеса 06:40, 16.07.2020 Оновлено: 06:47, 16.07.2020

У ніч на 16 липня в центрі Одеси пройшла акція протесту через посилення карантину. Працівники готельно-ресторанного бізнесу незадоволені рішенням влади про заборону роботи ресторанам та іншим закладам з 23:00 до 7:00.

Люди принесли на Приморський бульвар порожні стільці – символ порожніх ресторанів, а в руках тримали плакати і скандували "Ні забороні 23!", повідомляє "Думская" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

В акції взяли участь близько тисячі осіб, зазначив журналіст Андрій Павловський у своєму Telegram-каналі.

В Одесі пройшов нічний мітинг
timer-odessa.net

Висловити своє невдоволення прийшов відомий одеський ресторатор Савелій Лібкін. Він не розуміє, чому влада вирішила, що коронавірус небезпечніше вночі, а бізнес через дивну заборону повинен нести збитки.

"Начебто вірус о 22:59 спить, а о 23:00 прокидається", – обурився Лібкін.

На акцію протесту вийшли близько тисячі осіб
Думская
Ресторатори вимагали скасувати заборону
timer-odessa.net

"Вчора вони обмежили роботу закладів до 23:00, а завтра заборонять працювати після 18:00. Але потім буде вже пізно", – сказали організатори акції.

Учасники акції тримали в руках плакати
timer-odessa.net
В Одесі пройшов мітинг через посилення карантину
timer-odessa.net
Люди не розуміють, чому коронавірус небезпечніше вночі
timer-odessa.net
В акції взяли участь багато людей
timer-odessa.net
Мітинг в центрі Одеси
Думская
Акція протесту зібралася вночі
Думская

Як писав OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин в Україні продовжать ще мінімум на місяць після 31 липня.

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