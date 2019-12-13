Суд заборонив будівництво на одеському пляжі

Суд заборонив будівництво у районі пляжу Аркадія в Одесі.

За клопотанням Одеської місцевої прокуратури №3 суд заарештував земельну ділянку на Французькому бульварі, 1/5, з забороною проведення будь-яких будівельних робіт. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.

Раніше, в березні поточного року Одеська міськрада затвердила проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в районі Аркадії площею майже 0,7 га і надав її в оренду підприємству, а на початку вересня одеське управління ДАБК дозволило будівельній компанії почати там роботи зі зведення висотного трисекційного житлового комплексу з яхт-клубом (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Суд заборонив будівництво у районі пляжу Аркадія

"Підприємству виділили землю нібито під будівництво яхт-клубу і за проектом тут планували побудувати три корпуси до 11 поверхів, площею понад 22 тис. кв. м, в тому числі 157 "кімнат для відпочинку" та 48 паркінг-місць. Цікаво, що при цьому в складі яхт-клубу не були передбачені причали для стоянки човнів – для цього передбачалось використовувати довколишні існуючі причали поза даною територією", – розповіли в наглядовому відомстві.

"При цьому положення Водного кодексу України прямо забороняють будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних) в межах прибережної захисної смуги", – пояснили в прокуратурі.

Суд заборонив будівництво у районі пляжу Аркадія Прокуратура Одеської області

Суд заборонив будівництво у районі пляжу Аркадія Прокуратура Одеської області

У пресслужбі додали, що такі заходи правоохоронці вчинили з метою забезпечення вільного доступу громадян до моря та пляжів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в листопаді в Одесі закрили прохід до моря на декількох пляжах.

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