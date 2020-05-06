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6 мая • обновлено в 06:58
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Синоптики дали свежий прогноз по Украине: снова грозы и холод

1.2т
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Погода в среду, 6 мая, в Украине будет прохладной и дождливой. Прогнозируют грозы.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе Украины ожидаются сильные ливни. Температура опустится до отметки 11 градусов тепла. Ночью похолодает до +5.

В центре Украины до +20 и дожди с грозами. В северных областях и на Киевщине столбики термометров покажут максимум +16.

Синоптики дали свежий прогноз по Украине: снова грозы и холод

Синоптики дали свежий прогноз по Украине: снова грозы и холод

На юге температура воздуха будет меняться – от 13 до 19 градусов тепла. Прогнозируют дожди с грозами.

Теплее всего будет на востоке страны – там до 22 градусов тепла, однако дождливо.

В Киеве 6 мая прогнозируют 14-16 градусов тепла и дождь с грозой.

Погода в Украине 6 мая

Погода в Украине 6 мая

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, грады и резкие перепады температур

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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