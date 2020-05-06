Погода в среду, 6 мая, в Украине будет прохладной и дождливой. Прогнозируют грозы.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
На западе Украины ожидаются сильные ливни. Температура опустится до отметки 11 градусов тепла. Ночью похолодает до +5.
В центре Украины до +20 и дожди с грозами. В северных областях и на Киевщине столбики термометров покажут максимум +16.
Синоптики дали свежий прогноз по Украине: снова грозы и холод
На юге температура воздуха будет меняться – от 13 до 19 градусов тепла. Прогнозируют дожди с грозами.
Теплее всего будет на востоке страны – там до 22 градусов тепла, однако дождливо.
В Киеве 6 мая прогнозируют 14-16 градусов тепла и дождь с грозой.
Погода в Украине 6 мая
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, грады и резкие перепады температур
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