Погода в середу, 6 травня, в Україні буде прохолодною і дощовою. Прогнозують грози.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
На заході України очікуються сильні зливи. Температура опуститься до позначки 11 градусів тепла. Вночі похолодає до +5.
У центрі України до +20 і дощі з грозами. У північних областях і на Київщині стовпчики термометрів покажуть максимум +16.
Синоптики дали свіжий прогноз по Україні: знову грози та холод
На півдні температура повітря буде змінюватися – від 13 до 19 градусів тепла. Прогнозують дощі з грозами.
Найтепліше буде на сході країни – там до 22 градусів тепла, проте дощитиме.
У Києві 6 травня прогнозують 14-16 градусів тепла і дощ ыз грозою.
Погода в Україні 6 травня
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, гради і різкі перепади температур
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