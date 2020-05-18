Сам отказался от кислорода: появились подробности смерти от COVID-19 врача из Одессы

Врач-реаниматолог из Одессы Максим Белинов, смерть которого от коронавируса всколыхнула город, сперва четыре дня лечился самостоятельно дома.

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Однако состояние его здоровья стремительно ухудшалось, отметила директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко. О подробностях смерти медика она рассказала "Думской".

"В инфекционную больницу он поступил в уже тяжелом состоянии и состоянии депрессии. Возможно, это был результат интоксикации, которая влияет на адекватность человека", – подчеркнула чиновник.

Врач Максим Белинов умер от коронавируса

По ее словам, Белинову была показана кислородная поддержка, но он категорически отказался от нее.

"Мы даже пошли на крайние меры и в костюме химзащиты пропустили к нему жену, но и это не дало результата", – добавила Якименко.

Она также подчеркнула, что смерть 47-летнего Максима Белинова очень тяжело ударила по коллективу инфекционной больницы, все медики находятся в подавленном состоянии.

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