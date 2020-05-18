Сам відмовився від кисню: з'явилися подробиці смерті від COVID-19 лікаря з Одеси

Лікар-реаніматолог із Одеси Максим Белінов, смерть якого від коронавірусу сколихнула місто, спершу чотири дні лікувався самостійно вдома.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Однак стан його здоров'я стрімко погіршувався, зазначила директорка департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Олена Якименко. Про подробиці смерті медика вона розповіла "Думській".

"До інфекційної лікарні він потрапив у вже важкому стані і стані депресії. Можливо, це був результат інтоксикації, який, зокрема, впливає на адекватність людини", – підкреслила чиновниця.

Лікар Максим Белінов помер від коронавірусу

За її словами, Белінову була показана киснева підтримка, але він категорично відмовився від неї.

"Ми навіть пішли на крайні заходи і в костюмі хімзахисту пропустили до нього дружину, але й це не дало результату", – додала Якименко.

Вона також підкреслила, що смерть 47-річного Максима Белінова дуже важко вдарила по колективу інфекційної лікарні, всі медики перебувають у пригніченому стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL: