В Одессе арестовали главу избиркома с подельником за махинации перед выборами

Двум подозреваемым в подкупе избирателей в Одессе избрано меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога для каждого в размере более 600 000 гривен.

Такое решение в субботу, 17 октября, принял Киевский районный суд Одессы. Об этом сообщается на сайте МВД.

Напомним, 15 октября полицейские задержали главу избирательной комиссии и местного жителя при получении денег для дальнейшего подкупа избирателей. Выяснилось, что в 2015 году председатель комиссии уже привлекалась к ответственности за совершение преступлений, связанных с выборами.

У правонарушителей изъяли почти 45 000 долларов США, которые предназначались для подкупа. Они предлагали одну тысячу гривен за голосование за определенного кандидата на пост Одесского городского головы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) УК.

Видео задержания подозреваемых:

Как писал OBOZREVATEL, в начале октября в Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила чиновника мэрии Подольска на подкупе членов избирательной комиссии в интересах одной из политических сил.