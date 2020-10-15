В Одессе разоблачили "сетку" подкупа избирателей, задержана глава избиркома. Фото и видео

В Одессе полиция разоблачила "сетку" подкупа избирателей, задержала главу избирательной комиссии и местного жителя.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции вечером в четверг, 15 октября. Отмечается, что глава комиссии в 2015 году уже была осуждена за преступления, связанные с избирательным процессом.

"Во время следственных действий изъято почти 45 000 долларов США, которые фигуранты планировали использовать для дальнейшего подкупа избирателей. За один голос и голосования исключительно за определенного кандидата на пост одесского городского головы в избирательном бюллетене гражданам предлагали 1000 гривен денежного вознаграждения. Доказательство – скрин с телефона бюллетеня с отметкой напротив фамилии кандидата", – рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Злоумышленников поймали "на горячем", когда они получали деньги для дальнейшего подкупа избирателей.

"Расследуется уголовное производство ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено до семи лет лишения свободы", – отметили в полиции.

Как писал OBOZREVATEL, в начале октября в Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила чиновника мэрии Подольска на подкупе членов избирательной комиссии в интересах одной из политических сил.