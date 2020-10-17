В Одесі заарештували главу виборчкому з подільником за махінації перед виборами

Двом підозрюваним у підкупі виборців в Одесі обрано запобіжний захід – утримання під вартою з правом внесення застави для кожного в розмірі понад 600 000 гривен.

Таке рішення в суботу, 17 жовтня, прийняв Київський районний суд Одеси. Про це повідомляється на сайті МВС.

Нагадаємо, 15 жовтня поліцейські затримали главу виборчої комісії та місцевого жителя при отриманні грошей для подальшого підкупу виборців. З'ясувалося, що в 2015 році голова комісії вже притягувалася до відповідальності за вчинення злочинів, пов'язаних із виборами.

У правопорушників вилучили майже 45 000 доларів США, які призначалися для підкупу. Вони пропонували одну тисячу гривень за голосування за певного кандидата на пост Одеського міського голови.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) КК.

Відео затримання підозрюваних:

Як писав OBOZREVATEL, на початку жовтня в Одеській області Служба безпеки України викрила чиновника мерії Подольська на підкупі членів виборчої комісії на користь однієї з політичних сил.