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Квартиры в Турции для отдыха, а деньги заработали я и жена-бизнесвумен, – главный таможенник Одесщины Пудрик

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
1,3 т.
Денис Пудрик

Главный таможенник Одесщины Денис Пудрика.

Новый исполняющий обязанности начальника Одесской таможни Денис Пудрик заявил, что квартира на 120 кв. м в Турции ему нужна для отдыха, а сбережения он накопил за счет бизнеса.

Таким откровением чиновник поделился с журналистами, комментируя свою декларацию за 2020 год. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Так, задекларированные огромные активы своей семьи Пудрик, среди прочего, объяснил успешной работой жены Натальи в бизнесе, а также состоятельными родителями.

Декларация Пудрика

Декларация Пудрика

"Наличку в 96 тыс. долларов удалось отложить за счет бизнеса. Попав под люстрацию, он занимался таможенным консалтингом. Потом суд его вернул на госслужбу", – цитируют слова топ-таможенника журналисты.

Подчеркнем, что его семье в общем принадлежат около 15 объектов недвижимости, а также дорогие иномарки и брендовые аксессуары, квартиры в Турции, дома и земельные участки в крупных городах Украины.

Квартиры в Турции принадлежат жене Пудрика

Квартиры в Турции принадлежат жене Пудрика

"Пудрик пояснил, что одну такую квартиру он с женой использует для отдыха, чтобы не переплачивать на курорте, другую – родители", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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