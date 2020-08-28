Квартиры в Турции для отдыха, а деньги заработали я и жена-бизнесвумен, – главный таможенник Одесщины Пудрик

Новый исполняющий обязанности начальника Одесской таможни Денис Пудрик заявил, что квартира на 120 кв. м в Турции ему нужна для отдыха, а сбережения он накопил за счет бизнеса.

Таким откровением чиновник поделился с журналистами, комментируя свою декларацию за 2020 год. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Так, задекларированные огромные активы своей семьи Пудрик, среди прочего, объяснил успешной работой жены Натальи в бизнесе, а также состоятельными родителями.

Декларация Пудрика

"Наличку в 96 тыс. долларов удалось отложить за счет бизнеса. Попав под люстрацию, он занимался таможенным консалтингом. Потом суд его вернул на госслужбу", – цитируют слова топ-таможенника журналисты.

Подчеркнем, что его семье в общем принадлежат около 15 объектов недвижимости, а также дорогие иномарки и брендовые аксессуары, квартиры в Турции, дома и земельные участки в крупных городах Украины.

Квартиры в Турции принадлежат жене Пудрика

"Пудрик пояснил, что одну такую квартиру он с женой использует для отдыха, чтобы не переплачивать на курорте, другую – родители", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

с 25 августа новым главой Одесской таможни стал Денис Пудрик, который до этого был заместителем начальника ведомства. Он работал в таможенных органах начиная с 1998 года.

В электронной декларации Пудрика за 2020 год указаны квартиры и земельные участки в Украине, а на его супругу Наталью записаны квартиры в Турции и Симферополе, тоже много земли.

Также мы рассказывали, чем известен новый глава Одесской таможни Пудрик – например, женой-миллионершей, связями с Тимошенко и тестем, который работает в ОПУ.

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