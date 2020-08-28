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Квартири в Туреччині для відпочинку, а гроші заробили я і дружина-бізнесвумен, – головний митник Одещини Пудрик

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Політика
1,5 т.
Денис Пудрик

Головний митник Одещини Денис Пудрик.

Новий виконуючий обов'язки начальника Одеської митниці Денис Пудрик заявив, що квартира на 120 кв. м в Туреччині йому потрібна для відпочинку, а заощадження він накопичив за рахунок бізнесу.

Таким одкровенням чиновник поділився з журналістами, коментуючи свою декларацію за 2020 рік. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Так, задекларовані величезні активи своєї сім'ї Пудрик, серед іншого, пояснив успішною роботою дружини Наталії в бізнесі, а також заможними батьками.

Декларація Пудрика

Декларація Пудрика

"Готівку в 96 тис. доларів вдалося відкласти за рахунок бізнесу. Потрапивши під люстрацію, він займався митним консалтингом. Потім суд його повернув на держслужбу", – цитують слова топмитника журналісти.

Підкреслимо, що його сім'ї загалом належать до 15 об'єктів нерухомості, а також дорогі іномарки й брендові аксесуари, квартири в Туреччині, будинки й земельні ділянки у великих містах України.

Квартири в Туреччині належать дружині Пудрика

Квартири в Туреччині належать дружині Пудрика

"Пудрик пояснив, що одну таку квартиру він з дружиною використовує для відпочинку, щоб не переплачувати на курорті, іншу – батьки", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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