Квартири в Туреччині для відпочинку, а гроші заробили я і дружина-бізнесвумен, – головний митник Одещини Пудрик

Новий виконуючий обов'язки начальника Одеської митниці Денис Пудрик заявив, що квартира на 120 кв. м в Туреччині йому потрібна для відпочинку, а заощадження він накопичив за рахунок бізнесу.

Таким одкровенням чиновник поділився з журналістами, коментуючи свою декларацію за 2020 рік. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Так, задекларовані величезні активи своєї сім'ї Пудрик, серед іншого, пояснив успішною роботою дружини Наталії в бізнесі, а також заможними батьками.

Декларація Пудрика

"Готівку в 96 тис. доларів вдалося відкласти за рахунок бізнесу. Потрапивши під люстрацію, він займався митним консалтингом. Потім суд його повернув на держслужбу", – цитують слова топмитника журналісти.

Підкреслимо, що його сім'ї загалом належать до 15 об'єктів нерухомості, а також дорогі іномарки й брендові аксесуари, квартири в Туреччині, будинки й земельні ділянки у великих містах України.

Квартири в Туреччині належать дружині Пудрика

"Пудрик пояснив, що одну таку квартиру він з дружиною використовує для відпочинку, щоб не переплачувати на курорті, іншу – батьки", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

з 25 серпня новим главою Одеської митниці став Денис Пудрик, який до цього був заступником начальника відомства. Він працював у митних органах починаючи з 1998 року.

В електронній декларації Пудрика за 2020 рік вказані квартири і земельні ділянки в Україні, а на його дружину Наталю записано квартири в Туреччині й Сімферополі, теж багато землі.

Також ми розповідали, чим відомий новий глава Одеської митниці Пудрик – наприклад, дружиною-мільйонеркою, зв'язками з Тимошенко і тестем, який працює в ОПУ.

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