Когда уберут последнего Ленина: на Одесщине демонтировали памятник тирану

В селе Андреевка Белгород-Днестровского района Одесской области демонтировали один из последних в Украине памятников Ленину.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook активист и сооснователь организации "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Он добавил, что последний памятник Ленину в стране будет демонтирован до весны 2020 года.
На Одесщине демонтировали один из последних памятников Ленину
Pozdniakov Vadym/Facebook
На Одесщине демонтировали один из последних памятников Ленину
Pozdniakov Vadym/Facebook
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, у Желтых Водах на Днепропетровщине не состоялись торги по продаже бронзовой статуи Ленина. Демонтированный памятник пытались продать за полмиллиона гривен.
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