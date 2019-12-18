Главная Новости
18 декабря • обновлено в 14:31
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Политика

Когда уберут последнего Ленина: на Одесщине демонтировали памятник тирану

1.2т
Читать материал на украинском

В селе Андреевка Белгород-Днестровского района Одесской области демонтировали один из последних в Украине памятников Ленину.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook активист и сооснователь организации "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Новости
В Запорожье Ленина заменили на одного из президентов Украины: как выглядит

Он добавил, что последний памятник Ленину в стране будет демонтирован до весны 2020 года.

На Одесщине демонтировали один из последних памятников Ленину

На Одесщине демонтировали один из последних памятников Ленину

Pozdniakov Vadym/Facebook

На Одесщине демонтировали один из последних памятников Ленину

На Одесщине демонтировали один из последних памятников Ленину

Pozdniakov Vadym/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, у Желтых Водах на Днепропетровщине не состоялись торги по продаже бронзовой статуи Ленина. Демонтированный памятник пытались продать за полмиллиона гривен.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Декоммунизация в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Бардин
Тема
Декоммунизация в Украине
Персона
Владимир Ленин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы Декоммунизация
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
6
7
Смешно
5
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Этот бюст хорошо смотрелся бы вместо задней стенки писсуара
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Колорад Ваня
Колорад Ваня
Xoxлы, когда памятники Ленину закончатся, чем будете заниматься? К тому времени, как раз, ваша труба освободится от aгpeccopcкого газа и можно будет ее пилить на металлолом.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина молиться на Ленина должна. В отношении к Ленину вся мерзкая и гнилая суть украинства. Презираю вас
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги