Когда уберут последнего Ленина: на Одесщине демонтировали памятник тирану

В селе Андреевка Белгород-Днестровского района Одесской области демонтировали один из последних в Украине памятников Ленину.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook активист и сооснователь организации "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Он добавил, что последний памятник Ленину в стране будет демонтирован до весны 2020 года.

На Одесщине демонтировали один из последних памятников Ленину Pozdniakov Vadym/Facebook

На Одесщине демонтировали один из последних памятников Ленину Pozdniakov Vadym/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, у Желтых Водах на Днепропетровщине не состоялись торги по продаже бронзовой статуи Ленина. Демонтированный памятник пытались продать за полмиллиона гривен.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!