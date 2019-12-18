Коли приберуть останнього Леніна: на Одещині демонтували пам'ятник тирану

У селі Андріївка Білгород-Дністровського району Одеської області демонтували один з останніх в Україні пам'ятників Леніну.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook активіст і співзасновник організації "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Він додав, останній пам'ятник Леніну в країні буде демонтовано до весни 2020 року.

На Одещині демонтували один з останніх пам'ятників Леніну Pozdniakov Vadym/Facebook

На Одещині демонтували один з останніх пам'ятників Леніну Pozdniakov Vadym/Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Жовтих Водах на Дніпропетровщині не відбулися торги з продажу бронзової статуї Леніна. Демонтований пам'ятник намагалися продати за півмільйона гривень.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!