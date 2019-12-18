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18 грудня • оновлено в 14:46
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Коли приберуть останнього Леніна: на Одещині демонтували пам'ятник тирану

1.2т
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У селі Андріївка Білгород-Дністровського району Одеської області демонтували один з останніх в Україні пам'ятників Леніну.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook активіст і співзасновник організації "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Він додав, останній пам'ятник Леніну в країні буде демонтовано до весни 2020 року.

На Одещині демонтували один з останніх пам'ятників Леніну

На Одещині демонтували один з останніх пам'ятників Леніну

Pozdniakov Vadym/Facebook

На Одещині демонтували один з останніх пам'ятників Леніну

На Одещині демонтували один з останніх пам'ятників Леніну

Pozdniakov Vadym/Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Жовтих Водах на Дніпропетровщині не відбулися торги з продажу бронзової статуї Леніна. Демонтований пам'ятник намагалися продати за півмільйона гривень.

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Декомунізація в Україні
Особа
Володимир Ленін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси Декомунізация
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Этот бюст хорошо смотрелся бы вместо задней стенки писсуара
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0
Колорад Ваня
Колорад Ваня
Xoxлы, когда памятники Ленину закончатся, чем будете заниматься? К тому времени, как раз, ваша труба освободится от aгpeccopcкого газа и можно будет ее пилить на металлолом.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина молиться на Ленина должна. В отношении к Ленину вся мерзкая и гнилая суть украинства. Презираю вас
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