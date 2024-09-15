Одессу накрыло мощным ливнем: улицы города ушли под воду. Видео

Одессу 15 сентября залил сильный ливень. Он превратил многие улицы города в реки, подтопил здания, парализовал движение транспорта на некоторых улицах.

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В мэрии сообщили, что проезда не было по улицам Небесной сотни, Балковской, Вильямса, Ильфа и Петрова. Местные интернет-сообщества также писали, что движение было нарушено по проспекту Академика Глушко, улицах Промышленная/Химическая, Инглези, Варненская, Атамана Чепиги, Газовый переулок, на 5-й станции Фонтана и других.

Пришлось временно приостанавливать движение трамваев № 12,15,20. Троллейбус № 12 изменил маршрут и ходил по улице Королева.

Больше всего пострадали Киевский и Пересыпский районы. В ЖК "Радужный" из-за непогоды подтопило подъезды.

Последствия ливня ощутили и другие одесские здания, особенно подвальные помещения.

Непогода зацепила также Черноморск. Это – следствие циклона "Борис", который пришел в Украину 14 сентября, а до этого успел наделать беды в нескольких странах Центральной и Восточной Европы (уже пострадали Польша, Румыния, Чехия, Австрия, Словакия, Венгрия).

В Одессе аварийные бригады коммунальных служб пытались справиться с потоком дождевой воды, но из-за проблем с ливневками сделать это было трудно.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптики прогнозировали, что на правобережье Украины практически во всех областях 15 сентября пройдут осадки, а на левобережье будет сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

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