Переменная облачность, дожди и ветер: синоптики рассказали, какой будет погода 15 сентября

На правобережье Украины практически во всех областях 15 сентября ожидаются осадки, на левобережье – сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Погода на западе будет по-настоящему осенней, прохладной, а вот на востоке синоптики прогнозируют до +29 градусов днем.

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Метеорологическими данными поделились на своем сайте эксперты Украинского гидрометеорологического центра. В воскресенье, 15 сентября, небо будет облачным с прояснениями.

В западных, юго-западных и Житомирской областях – кратковременные дожди, грозы; в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, днем ​​и в Одесской областях – значительные дожди. На остальной территории осадков не прогнозируется.

Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду, но на Левобережье порывы достигнут 15-20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).

Температура по стране ночью в среднем +14...+19, на западе +9...+14 градусов.

Днем воздух прогреется примерно до +23...+28, хотя в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях только до +18...+23.

В Карпатах ночью +5...+10, днем ​​+11...+16 градусов.

Хотя половину Украины накроют дожди, в северных (кроме Житомирской), центральных (кроме Винницкой), Харьковской, Николаевской и Херсонской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киевской области и в городе Киев в последний день неделиI уровень опасности (желтый) оглашен в связи с сильными порывами ветра.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее начальник отдела агрометеорологии УкрГМЦ Татьяна Адаменко предположила что в этом году в Украине может не быть бабьего лета – периода, когда после похолодания приходит ощутимое потепление. Сейчас в нашей стране продолжается метеорологическое лето, а снижение температуры в ряде областей – временное.

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