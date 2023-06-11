Новые последствия подрыва Каховской ГЭС: возле Одессы наблюдается опреснение моря

После подрыва оккупантами плотины Каховской ГЭС из водохранилища продолжают выливаться огромные объемы воды. Это уже привело к опреснению Черного моря.

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Оно было зафиксировано у Одессы. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа в Facebook.

В субботу, 10 июня, специалисты инспекции отобрали пробы морской воды в трех местах в Одессе: в Новой Дофиновке (причал 243), на пляже Ланжерон и 16 ст. Большого фонтана. Их проверили на наличие взвешенных веществ, железа и уровень солености.

Во всех образцах после проведения лабораторных исследований было обнаружено превышение. Такими были результаты:

– Новая Дофиновка (243 причал): взвешенные вещества – превышение в 1,6 раза; железо общее – в 9 раз; соленость – ниже нормы в 2,7 раза.

– Ланжерон: железо общее – превышение в 5,2 раза; соленость – ниже нормы в 2,9 раза.

– 16 ст. Большого фонтана: взвешенные вещества – превышение в 1,1 раза; железо общее – в 3,4 раза; соленость – ниже нормы в 2,9 раза.

Напомним, что в Херсонской области гражданам запретили купаться и ловить рыбу. Содержание вредных веществ в воде в десятки раз превышает норму.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Из Каховского водохранилища после подрыва оккупантами ГЭС продолжают вытекать огромные объемы воды. Поэтому в субботу вечером, 10 июня, вблизи Никополя на Днепропетровщине просел целый участок местности с железнодорожным полотном.

– Уровень Каховского водохранилища в районе Никополя по состоянию на 06:00 субботы, 10 июня, составлял 10,55 метра. Более трети воды, накопленной весной, уже вытекло из-за подорванной российскими войсками дамбы.

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