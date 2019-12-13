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13 декабря • обновлено в 13:03
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В Одессе вырастет тариф на вывоз мусора: сколько будем платить

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В Одессе с нового года увеличится тариф на вывоз мусора. О намерении поднять цену на вывоз твердых бытовых отходов заявили в компании "Эко-Ренессанс", которая предоставляет услуги жителям Суворовского района города.

Об этом сообщили на официальном сайте Одесского городского совета. Стоимость вывоза мусора возрастет с 54,84 до 92,32 грн за 1 куб. м.

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"На основании роста цен на топливо, электроэнергию, водоснабжение, повышение минимальной заработной платы и прожиточного минимума, возникает необходимость полного пересмотра текущих тарифов на оказание услуг по вывозу ТБО", – говорится в объявлении мусоровывозящей компании "Эко-Ренессанс".

Ранее тарифы на вывоз мусора подняла другая одесская компания – "Союз".

В Одессе вырастет тариф на вывоз мусора

В Одессе вырастет тариф на вывоз мусора

omr.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, известный одесский скульптор и художник Александр Милов открыл в центре Одессы свое новое творение – 13-метровую фигуру из строительного мусора.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы тарифы Утилизация мусора
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