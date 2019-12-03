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3 декабря • обновлено в 21:40
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В центре Одессы появилась достопримечательность из строительного мусора. Фото

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Известный одесский скульптор и художник Александр Милов открыл в центре Одессы свое новое творение – 13-метровую фигуру из строительного мусора.

Скульптуру под названием "Агонь-баба" установили на углу улицы Приморской и Газового переулка. Соответствующие фотографии Милов разместил на своей странице в Facebook.

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Скульптура "Агонь-баба" в Одессе

Скульптура "Агонь-баба" в Одессе

Facebook Александра Милова

Скульптура "Агонь-Баба" собрана из стального мусора и весит 3 тонны, в голове у скульптуры установлена горелка.

Милов – участник американского фестиваля Burning Man, на котором он прославился со своей скульптурой "Любовь", и создатель огромного ангела со смартфоном на крыше одесского завода "Стальканат".

Скульптура "Агонь-баба" в Одессе

Скульптура "Агонь-баба" в Одессе

Facebook Александра Милова

Скульптура "Агонь-баба" в Одессе

Скульптура "Агонь-баба" в Одессе

Facebook Александра Милова

Скульптура "Агонь-баба" в Одессе

Скульптура "Агонь-баба" в Одессе

Facebook Александра Милова

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее в Одессе трогательно украсили скульптуры котов.

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Место
Украина Одесса
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