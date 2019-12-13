В Одесі зросте тариф на вивезення сміття: скільки платитимемо

В Одесі з нового року збільшиться тариф на вивезення сміття. Про намір підняти ціну на вивіз твердих побутових відходів заявили в компанії "Еко-Ренесанс", яка надає послуги жителям Суворівського району міста.

Про це повідомили на офіційному сайті Одеської міської ради. Вартість вивозу сміття зросте з 54,84 до 92,32 грн за 1 куб. м.

"На підставі зростання цін на паливо, електроенергію, водопостачання, підвищення мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму, виникає необхідність повного перегляду поточних тарифів на надання послуг з вивезення ТПВ", – йдеться в оголошенні сміттєзбіральної компанії "Еко-Ренесанс".

Раніше тарифи на вивезення сміття підняла інша одеська компанія – "Союз".

В Одесі зросте тариф на вивезення сміття omr.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий одеський скульптор і художник Олександр Мілов відкрив в центрі Одеси своє нове творіння – 13-метрову фігуру з будівельного сміття.

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