В Одессе накрыли два подпольных казино: оперативные фото

Оперативники областного управления стратегических расследований вечером 28 января "накрыли" в Одессе два незаконных игорных заведения – казино и зал с игровыми автоматами старого образца.

Казино располагались в Приморском районе города, они работали в закрытом режиме лишь с "проверенными клиентами" и были оборудованы камерами видеонаблюдения, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В Одессе накрыли подпольные казино Управление стратегических расследований Нацполиции в Одесской области

Правоохранители изъяли 12 столов для игры в покер, фишки, "черновые" записи, сервер для хранения информации и 4 игральных автомата.

Надзорное ведомство также обратилось к одесситам с просьбой сообщать о функционировании игорных заведений на спецлинию "102" или на правительственную "горячую" линию по номеру 15-45.

В Одессе накрыли подпольные казино Управление стратегических расследований Нацполиции в Одесской области

В Одессе накрыли подпольные казино Управление стратегических расследований Нацполиции в Одесской области

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Генпрокуратура назвала количество закрытых нелегальных казино по всей Украине.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся