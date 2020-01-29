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29 января • обновлено в 14:23
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В Одессе накрыли два подпольных казино: оперативные фото

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Оперативники областного управления стратегических расследований вечером 28 января "накрыли" в Одессе два незаконных игорных заведения – казино и зал с игровыми автоматами старого образца.

Казино располагались в Приморском районе города, они работали в закрытом режиме лишь с "проверенными клиентами" и были оборудованы камерами видеонаблюдения, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В Одессе накрыли подпольные казино

В Одессе накрыли подпольные казино

Управление стратегических расследований Нацполиции в Одесской области

Правоохранители изъяли 12 столов для игры в покер, фишки, "черновые" записи, сервер для хранения информации и 4 игральных автомата.

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Надзорное ведомство также обратилось к одесситам с просьбой сообщать о функционировании игорных заведений на спецлинию "102" или на правительственную "горячую" линию по номеру 15-45.

В Одессе накрыли подпольные казино

В Одессе накрыли подпольные казино

Управление стратегических расследований Нацполиции в Одесской области

В Одессе накрыли подпольные казино

В Одессе накрыли подпольные казино

Управление стратегических расследований Нацполиции в Одесской области

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Генпрокуратура назвала количество закрытых нелегальных казино по всей Украине.

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полиция новости Одессы
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