В Одесі накрили два підпільних казино: оперативні фото

Оперативники обласного управління стратегічних розслідувань ввечері 28 січня "накрили" в Одесі два незаконних гральних заклади – казино та зал з ігровими автоматами старого зразка.

Казино розташовувалися в Приморському районі міста, вони працювали в закритому режимі лише з "перевіреними клієнтами" і були обладнані камерами відеоспостереження, повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі накрили підпільні казино Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області

Правоохоронці вилучили 12 столів для гри в покер, фішки, "чорнові" записи, сервер для зберігання інформації і 4 гральні автомати.

Наглядове відомство також звернулося до одеситів з проханням повідомляти про функціонування гральних закладів на спецлінію "102" або на урядову "гарячу" лінію за номером 15-45.

В Одесі накрили підпільні казино Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області

В Одесі накрили підпільні казино Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Генпрокуратура назвала кількість закритих нелегальних казино по всій Україні.

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