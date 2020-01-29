В Одесі накрили два підпільних казино: оперативні фото

Оперативники обласного управління стратегічних розслідувань ввечері 28 січня "накрили" в Одесі два незаконних гральних заклади – казино та зал з ігровими автоматами старого зразка.
Казино розташовувалися в Приморському районі міста, вони працювали в закритому режимі лише з "перевіреними клієнтами" і були обладнані камерами відеоспостереження, повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
В Одесі накрили підпільні казино
Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області
Правоохоронці вилучили 12 столів для гри в покер, фішки, "чорнові" записи, сервер для зберігання інформації і 4 гральні автомати.
Наглядове відомство також звернулося до одеситів з проханням повідомляти про функціонування гральних закладів на спецлінію "102" або на урядову "гарячу" лінію за номером 15-45.
В Одесі накрили підпільні казино
Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області
В Одесі накрили підпільні казино
Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Генпрокуратура назвала кількість закритих нелегальних казино по всій Україні.
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