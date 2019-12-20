В Одессе срочно закрылись все игровые залы: все подробности, фото и видео

В Одессе в срочном порядке закрываются нелегальные игорные заведения, которые много лет работали под видом государственной лотереи. 20 декабря в городе была заблокирована деятельность 10 залов с игровыми автоматами.

Выполнять распоряжение министра Арсена Авакова одновременно взялись полиция, СБУ, прокуратура и ГБР. За сутки по всей Украине были закрыты 152 нелегальных игровых заведения. В результате отработки было изъято оборудование на 46 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области.

В свою очередь, областное управление СБУ отрапортовало о закрытии в Одессе 20 декабря 10 нелегальных игорных заведений.

В Одессе срочно закрылись все игровые залы Facebook Службы Безопасности Украины

В Одессе срочно закрылись все игровые залы Facebook Службы Безопасности Украины

В Одессе срочно закрылись все игровые залы Facebook Службы Безопасности Украины

В Одессе срочно закрылись все игровые залы Facebook Службы Безопасности Украины

В Одессе срочно закрылись все игровые залы Facebook Службы Безопасности Украины

В Одессе срочно закрылись все игровые залы Facebook Службы Безопасности Украины

“Вопреки национальному законодательству, организаторы подпольного бизнеса занимались букмекерской деятельностью и азартными играми. Заплатив за “входной билет”, посетители получали неограниченный доступ к автоматам и тотализаторам... В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 203-2 (Занятие игорным бизнесом) УК Украины, ведутся следственные действия. Устанавливаются организаторы и представители местных правоохранительных органов, возможно, причастных к “крышеванию” заведений”, – сообщается на Facebook-странице управления СБУ в Одесской области.

Отметим, что игровых заведений, которые действовали под видом лотереи, в Одессе гораздо больше, чем 10, о закрытии которых отчитались в СБУ. Однако, прогулявшись по центру города в обед 20 декабря, мы не обнаружили ни одного работающего зала игровых автоматов. А помещения некоторых уже сдаются в аренду.

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

20 декабря Кабмин издал распоряжение о противодействии игорному бизнесу. В документе отменяется приказ Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, в котором говорится о распространителях государственной лотереи и определяется понятие "электронная система". Этим же распоряжением Камбин поручил полиции и ГФС закрыть заведения, которые под видом национальных лотерей занимаются игорным бизнесом.

В Одессе срочно закрылись все игровые залы od.npu.gov.ua

В Одессе срочно закрылись все игровые залы od.npu.gov.ua

В Одессе срочно закрылись все игровые залы od.npu.gov.ua

В Одессе срочно закрылись все игровые залы od.npu.gov.ua

В Одессе срочно закрылись все игровые залы od.npu.gov.ua

В Одессе срочно закрылись все игровые залы od.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL

Министр МВД Арсен Аваков приказал закрыть все игорные заведения Украины до 16.00 пятницы, 20 декабря. Распоряжение касается клубов, "лотерей" и других мест, где ведутся азартные игры.

Во исполнение приказа главы МВД 20 декабря прекратили деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти закрывают все игорные залы из-за провального голосования за легализацию игорного бизнеса в Верховной Раде Украины.

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