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20 декабря • обновлено в 18:15
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В Одессе срочно закрылись все игровые залы: все подробности, фото и видео

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В Одессе в срочном порядке закрываются нелегальные игорные заведения, которые много лет работали под видом государственной лотереи. 20 декабря в городе была заблокирована деятельность 10 залов с игровыми автоматами.

Выполнять распоряжение министра Арсена Авакова одновременно взялись полиция, СБУ, прокуратура и ГБР. За сутки по всей Украине были закрыты 152 нелегальных игровых заведения. В результате отработки было изъято оборудование на 46 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области.

В свою очередь, областное управление СБУ отрапортовало о закрытии в Одессе 20 декабря 10 нелегальных игорных заведений.

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В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

Facebook Службы Безопасности Украины

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

Facebook Службы Безопасности Украины

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

Facebook Службы Безопасности Украины

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

Facebook Службы Безопасности Украины

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

Facebook Службы Безопасности Украины

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

Facebook Службы Безопасности Украины

“Вопреки национальному законодательству, организаторы подпольного бизнеса занимались букмекерской деятельностью и азартными играми. Заплатив за “входной билет”, посетители получали неограниченный доступ к автоматам и тотализаторам... В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 203-2 (Занятие игорным бизнесом) УК Украины, ведутся следственные действия. Устанавливаются организаторы и представители местных правоохранительных органов, возможно, причастных к “крышеванию” заведений”, – сообщается на Facebook-странице управления СБУ в Одесской области.

Отметим, что игровых заведений, которые действовали под видом лотереи, в Одессе гораздо больше, чем 10, о закрытии которых отчитались в СБУ. Однако, прогулявшись по центру города в обед 20 декабря, мы не обнаружили ни одного работающего зала игровых автоматов. А помещения некоторых уже сдаются в аренду.

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

20 декабря Кабмин издал распоряжение о противодействии игорному бизнесу. В документе отменяется приказ Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, в котором говорится о распространителях государственной лотереи и определяется понятие "электронная система". Этим же распоряжением Камбин поручил полиции и ГФС закрыть заведения, которые под видом национальных лотерей занимаются игорным бизнесом.

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

od.npu.gov.ua

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

od.npu.gov.ua

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

od.npu.gov.ua

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

od.npu.gov.ua

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

od.npu.gov.ua

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

В Одессе срочно закрылись все игровые залы

od.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL

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