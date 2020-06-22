Момент падения самолета в Одессе попал на видео

В сети опубликовали видео момента падения самолета "Дельфин" в Одессе, принадлежащего Одесскому авиазаводу, которое произошло 17 июня.

Кадры были зафиксированы камерами наружного наблюдения, передает "Думская". Точное время падения самолета – 12:13 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Видно, что шасси падающей машины выпущены, а воздушный винт стоит – то есть двигатель не работал, что соответствует главной версии причин катастрофы", – предполагают в издании.

Самолет коснулся асфальта под углом примерно 20 градусов, корпус сразу переломился в нескольких частях.

"Скорее всего, летчики тянули до последнего, уводя машину от промрынка "Седьмой километр" и гипермаркетов, и упали, когда самолет полностью потерял скорость", – пишут журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня в Одессе на территории гипермаркета разбился легкомоторный самолет Y1 "Дельфин". В катастрофе погибли два человека. Самолет производства Одесского авиационного завода упал в районе 6 км Овидиопольской дороги.