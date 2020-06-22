Момент падіння літака в Одесі потрапив на відео

У мережі опублікували відео моменту падіння літака "Дельфін" в Одесі, що належить Одеському авіазаводу, яке трапилося 17 червня.

Кадри були зафіксовані камерами зовнішнього спостереження, передає "Думська". Точний час падіння літака – 12:13 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Видно, що шасі падаючої машини випущені, а повітряний гвинт стоїть – тобто двигун не працював, що відповідає головній версії причин катастрофи", – припускають у виданні.

Літак торкнувся асфальту під кутом приблизно 20 градусів, корпус відразу зламався в декількох частинах.

"Ймовірно, льотчики тягнули до останнього, ведучи машину від промринку "Сьомий кілометр" і гіпермаркетів, і впали, коли літак повністю втратив швидкість", – пишуть журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 червня в Одесі на території гіпермаркету розбився легкомоторний літак Y1 "Дельфін". У катастрофі загинули дві людини. Літак виробництва Одеського авіаційного заводу впав в районі 6 км Овідіопольської дороги.