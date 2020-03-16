С понедельника, 16 марта, в Одессе решили закрыть все заведения общественного питания, развлекательные центры и непродуктовые магазины в связи с карантином в Украине из-за вспышки коронавируса.

Соответствующее распоряжение от 15 марта, подписанное мэром города Геннадием Трухановым, появилось на официальном сайте Одессы.

Согласно документу 16 марта 2020 года с 00:00 временно остановят работу:

кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;

фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

зоопарков, водных парков, парков аттракционов;

всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

торгово-развлекательных центров;

строительных рынков и других (кроме продуктовых);

ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;

других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

В Одессе закрыли на карантин все, кроме аптек и магазинов

Работа этих объектов приостанавливается до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер. Точную дату окончания всеобщего карантина не уточнили.

Труханов также распорядился предупредить руководителей учреждений, заведений, организаций независимо от формы собственности и подчинения о персональной ответственности за невыполнение этого распоряжения в соответствии с действующим законодательством Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее карантин ввели во Львове. Мэр Андрей Садовый одобрил запрет на торговлю и общественное питание.

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