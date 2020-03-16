Із понеділка, 16 березня, в Одесі вирішили закрити всі заклади громадського харчування, розважальні центри і непродуктові магазини в зв'язку з карантином в Україні через спалах коронавірусу.

Відповідне розпорядження від 15 березня, підписане мером міста Геннадієм Трухановим, з'явилося на офіційному сайті Одеси.

Згідно з документом 16 березня 2020 року з 00:00 тимчасово зупинять роботу:

кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;

дитячих розважальних центрів і клубів, майданчиків, у тому числі спортивних;

фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків і стадіонів;

зоопарків, водних парків, парків атракціонів;

всіх магазинів, крім продуктових і аптек;

торгово-розважальних центрів;

будівельних ринків і інших (крім продуктових);

ресторанів, закладів громадського харчування, в тому числі в готелях, барів, клубів, кафе, дискотек, пабів;

інших установ (на розсуд і під особисту відповідальність керівника).

В Одесі закрили на карантин все, крім аптек і магазинів

Робота цих об'єктів призупиняється до особливого розпорядження міського голови і скасування обмежувальних заходів. Точну дату закінчення загального карантину не уточнили.

Труханов також розпорядився попередити керівників установ, закладів, організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про персональну відповідальність за невиконання цього розпорядження відповідно до чинного законодавства України.

В Одесі ввели карантин

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше карантин ввели у Львові. Мер Андрій Садовий схвалив заборону на торгівлю і громадське харчування.

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