Главная Новости
2 февраля • обновлено в 00:34
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса

Глава сельсовета на Одесщине объявила себя "русской императрицей". Видео

2.4т
Читать материал на украинском

Председатель села Фонтанка Одесской области Наталья Мишина устроила странную костюмированную новогоднюю вечеринку, нарядившись "российской императрицей".

Соответствующее видео на странице в Facebook опубликовал экс-руководитель "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

На записи зафиксировано, как женщина предлагает другим участникам праздника "как придворная знать совершить торжественное шествие по залу". Ведущая объявила происходящее как "карнавальное шествие с императрицей".

Новости
"Постановка Кремля": всплыли скандальные факты о фанатке Путина, расцеловавшей поезд в Крыму

Глава сельсовета на Одесщине объявила себя императрицей

Глава сельсовета на Одесщине объявила себя императрицей

Коллаж

Стерненко написал, что Мишина ранее работала в оккупационных органах так называемого Приднестровья. Ее сын погиб 2 мая 2014 года, участвуя в боях на стороне российских террористов.

Также, по словам Стерненко, Мишина саботирует демонтаж памятника солдатам НКВД, который до сих пор стоит в центре села.

Наталья Мишина

Наталья Мишина

Соцсети

"В нормальной стране она бы уже давно сидела. Но у нас она продолжает сидеть на схемах, воровать деньги из бюджета и пропагандировать идеи оккупантов", - подытожил он.

Наталья Мишина

Наталья Мишина

Соцсети

Наталья Мишина

Наталья Мишина

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно одиозную экс-мэра Славянска Нелю Штепу, которая заявила о намерении снова баллотироваться, поймали в киевском торговом центре "Орнамент" за покупками.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина Одесса
Теги
скандалы видео новости Одессы
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
34
15
Смешно
1
Интересно
6
Печально
16
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ємець Олександр
Ємець Олександр
Штепа-2.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Та пусть хоть Аллой Пугачевой наряжаться будет , это не колышит
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
kolesnikov dzhon
kolesnikov dzhon
Пaрни, надeюсь и вaс нacтигнет тaкое же cчaстьe, как и меня. Оргазмы cтали сильнeе нaвeрное в рaз 100! Дa и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я проcто шокирован. Дa и выноcливee стал в нecколько раз и cтояк кaменный, нe упуcти cвой шaнc пoрaдoвать ceбя и eё в пocтeли, а вычитал здeсь --- http://xx.org.ua/mblog
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги