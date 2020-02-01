Глава сельсовета на Одесщине объявила себя "русской императрицей". Видео

Председатель села Фонтанка Одесской области Наталья Мишина устроила странную костюмированную новогоднюю вечеринку, нарядившись "российской императрицей".

Соответствующее видео на странице в Facebook опубликовал экс-руководитель "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

На записи зафиксировано, как женщина предлагает другим участникам праздника "как придворная знать совершить торжественное шествие по залу". Ведущая объявила происходящее как "карнавальное шествие с императрицей".

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Стерненко написал, что Мишина ранее работала в оккупационных органах так называемого Приднестровья. Ее сын погиб 2 мая 2014 года, участвуя в боях на стороне российских террористов.

Также, по словам Стерненко, Мишина саботирует демонтаж памятника солдатам НКВД, который до сих пор стоит в центре села.

Наталья Мишина Соцсети

"В нормальной стране она бы уже давно сидела. Но у нас она продолжает сидеть на схемах, воровать деньги из бюджета и пропагандировать идеи оккупантов", - подытожил он.

Наталья Мишина Соцсети

Наталья Мишина Соцсети

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